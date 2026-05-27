00:30, 27 мая 2026

Щенок родился с пенисом на лапе

В Австралии родился щенок с дополнительным половым членом на задней лапе
Антонина Черташ
Фото: Deborah Samwell / Shutterstock / Fotodom

В Австралии щенок породы келпи родился с двумя пенисами. Об этом сообщает news.com.au.

Щенок по кличке Вилли Вонка поступил в приют Animal Welfare League Queensland в городе Голд-Кост вместе с шестью братьями и сестрами. При осмотре сотрудники обнаружили у него поврежденную заднюю лапу и дополнительный орган, который предыдущие владельцы приняли за лишний хвост. Ветеринары диагностировали дифаллию — редчайшую врожденную аномалию, при которой происходит удвоение полового члена.

Обследование показало, что второй пенис нефункционален и в будущем мог вызвать осложнения. Кроме того, у щенка выявили серьезное повреждение нервов левой задней лапы — все суставы были сращены, что серьезно ухудшало качество жизни животного. В начале мая ветеринарный хирург доктор Лорен Макнамара провела операцию по удалению второго пениса и ампутации поврежденной лапы. По словам врачей, в мировой практике зафиксировано всего четыре подобных случая. Аномалия у Вилли уникальна тем, что дополнительный орган располагался на ноге, а не рядом с основным, как это обычно бывает.

Сейчас щенок восстанавливается после операции. Ветеринарная медсестра Трине Фроструд сообщила, что теперь Вилли — «обычный трехлапый щенок», он чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни. Животное находится на временной передержке. Доктор Макнамара готовит научную статью об этом случае для публикации в ветеринарном журнале.

Ранее жительница американского штата Флорида потратила 52,5 тысячи долларов на клонирование умершей собаки и получила три ее копии. Женщина убеждена, что щенки стоили каждого потраченного на клонирование цента.

