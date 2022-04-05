Женщина клонировала умершую собаку и получила три копии своего питомца

Американка потратила почти 53 тысячи долларов на клонирование умершего питомца

Жительница американского штата Флорида потратила 52,5 тысячи долларов (4,3 миллиона рублей) на клонирование умершей собаки и получила три ее копии. Об этом сообщает The Mirror.

Педиатр на пенсии Франческа Гертсма была убита горем, когда скончалась ее 16-летняя собака по кличке Оса. Оплакивая смерть питомца, женщина задумалась о клонировании. Через несколько дней после смерти Осы специалисты взяли образцы ткани из уха собаки. Затем они вырастили из них клетки и использовали их, чтобы получить эмбрион для имплантации в другую собаку, которая выступила в роли суррогатной матери.

В результате на свет появились три щенка, внешне очень похожих на Осу. Женщина назвала их Осана, Осаки и Осани. «То, как они спят на спинах, приложив к стене передние лапы, звуки, которые они издают, когда их стрижет грумер, то, как они ложатся на ваши ноги, когда вы сидите, — в точности как у Осы», — утверждает она. При этом у каждого клона свой характер, и, в отличие от прототипа, питомцы любят, когда их обнимают, и не против того, чтобы их подолгу держали на руках.

Женщина убеждена, что щенки стоили каждого потраченного на клонирование цента. «Должна признать, что три клона потребовали больше работы и стресса, чем я планировала, но в целом это счастье», — считает она.

Факторы окружающей среды играют важную роль в формировании поведения. Из-за этого клон будет отличаться от вашей настоящей собаки. Самое большее, на что вы можете надеяться, помимо внешности, — это потенциальная возможность развития тех самых черт характера, которые делали вашу собаку особенной для вас. В то же время, вы увидите проблески знакомого поведения, которые помогут укрепить новую связь с этим уникальным созданием. Большая часть аргументов, которые касаются сниженной продолжительности жизни и плохого здоровья — это ересь, основанная на устаревших технологиях и данных Франческа Гертсма

Ранее сообщалось, что жительница США клонировала кота, получила неожиданный результат и столкнулась с негативом в сети. Пользователи обвиняют ее в том, что она клонировала животное ради популярности.

