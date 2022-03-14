Женщина клонировала любимого кота и получила неожиданный результат

Жительница США клонировала умершего от болезни кота и столкнулась с негативом в сети

Жительница США клонировала кота, получила неожиданный результат и столкнулась с негативом в сети. Об этом сообщает The Sun.

Келли Андерсон рассказала, что в 2017 году умер ее любимый кот по кличке Чай. Животному было всего пять лет. Причиной смерти стала болезнь. По словам женщины, после того, как питомца не стало, она не могла уснуть и думала о том, как сильно хочет его вернуть. В этот момент она вспомнила о диалоге с соседкой по комнате, которая работала в ветеринарной клинике, по теме клонирования животных.

Как только наступило утро, Андерсон позвонила в компанию, которая занимается клонированием, и ее попросили предоставить образец кожи Чая. Сотрудники гарантировали женщине, что клонированный кот будет выглядеть идентично, но может отличаться по характеру и поведению.

Американка потратила на процедуру 25 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей), и через четыре года у нее появилась кошка по кличке Белль. Андерсон призналась, что животное совершенно не похоже на Чая по темпераменту: Белль очень активная, бесстрашная и любознательная. Женщина даже берет любимицу с собой на прогулки и в бары.

Поскольку американка активно пользуется TikTok и нередко показывает кошку на видео, она часто получает негативные комментарии. Пользователи обвиняют ее в том, что она клонировала кота ради популярности. Многие юзеры считают, что вместо клонирования Андерсон стоило взять животное из приюта.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, мужчина клонировал любимого французского бульдога и обзавелся четырьмя похожими собаками, с которыми счастливо живет в своем доме. Эта процедура стоила 50 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).