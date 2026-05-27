01:23, 27 мая 2026Мир

Журналист рассказал о нежелании европейцев воевать с Россией

Американский журналист Хелали: Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией, заявил журналист из США Кристофер Хелали, об этом пишет РИА Новости.

По его словам, военная истерия создана элитами, а обычные граждане не хотят противостоять России. «Люди не хотят воевать с Россией — они хотят мира с Россией», — подчеркнул он.

Журналист призвал Америку и Европу прекратить поддержку Киева и не использовать Украину как плацдарм для порабощения других народов и наций.

Ранее Хелали заявил, что не считает украинского лидера Владимир Зеленского легитимным президентом.

