Американский журналист Хелали: Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией

Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией, заявил журналист из США Кристофер Хелали, об этом пишет РИА Новости.

По его словам, военная истерия создана элитами, а обычные граждане не хотят противостоять России. «Люди не хотят воевать с Россией — они хотят мира с Россией», — подчеркнул он.

Журналист призвал Америку и Европу прекратить поддержку Киева и не использовать Украину как плацдарм для порабощения других народов и наций.

Ранее Хелали заявил, что не считает украинского лидера Владимир Зеленского легитимным президентом.