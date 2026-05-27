02:12, 27 мая 2026

Суд оправдал обвиняемого в халатности по делу о теракте в «Крокусе» участкового

Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд в Тверской области оправдал участкового Антона Петухова, обвиняемого в халатности по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Старшего участкового уполномоченного полиции обвиняли в том, что он не провел профилактические мероприятия в отношении двух будущих фигурантов дела, а также в отношении владельца дома, который фиктивно оформлял регистрацию для ряда лиц.

Участковый, по версии следствия, не принял меры для пресечения правонарушений и не проинформировал миграционную службу о возможной фиктивной регистрации. В силу бездействия полицейского фигуранты дела получили возможность совершить теракт, подчеркивалось в обвинении.

Однако суд посчитал, что взаимосвязь между исполнением участковым своих обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту не просматривается, соответственно, нет состава преступления по статье о халатности.

В марте этого года 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, ставшем одним из самых страшных терактов в истории современной России. Боевики получили 15 пожизненных сроков, четыре приговора от 19 до 22 лет в колониях строгого режима, а также взыскание компенсаций по ущербу на общую сумму пять миллиардов рублей.

