Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Девушка попробовала вставать раньше и опозорилась перед коллегами

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Rouy_Jakubowski рассказала о неудачной попытке систематизировать свои утренние ритуалы. Она начала вставать в 05:30 и встречать восход солнца, чтобы «чувствовать себя лесным зверьком, нежно приветствующим новый день».

«Третий день. Полный автопилот. Приготовила кофе, взяла сумку, дошла до автобусной остановки. Чувствую себя хорошо. Чувствую себя дисциплинированной. Чувствую себя женщиной, у которой все в жизни налажено. Я пришла на работу, и мой менеджер странно на меня посмотрел. Потом мой коллега спросил: "Ты ничего не забыла?" Я была в пижамной кофточке. Той, с маленькими облачками. Заправленной в рабочие брюки», — посетовала девушка.

В этот момент она поняла, что, одеваясь в темноте, просто забыла сменить верх. Самым неприятным ей показалось то, что пара коллег назвали ее образ милым. Они заподозрили ее в том, что она специально выбрала такую одежду. Девушка не стала их разубеждать, а просто осторожно кивнула.

Ранее другая девушка рассказала о необычном семейном ритуале, ставшем причиной конфуза перед коллегой. По словам автора, она регулярно отправляет мужу сообщения об удачных актах дефекации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не поддержали заявление Украины в ООН. В России утверждают, что Киев не находится в списке приоритетов Вашингтона

    Стало известно от новом типе беспилотников ВСУ

    Девушка попробовала вставать раньше и опозорилась перед коллегами

    Марочко заявил о провале попыток ВСУ стабилизировать фронт у Запселья

    Суд оправдал обвиняемого в халатности по делу о теракте в «Крокусе» участкового

    Бразильский аналитик раскрыл последствия удара ВСУ по Старобельску

    Мать задержанной из-за наркотиков в Дубае россиянки заявила о тяжелом положении

    Модель OnlyFans рассказала о необычном хобби

    В смартфонах Samsung нашли неустранимые дефекты

    Во Франции обвинили израильскую компанию во вмешательстве в выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok