Девушка попробовала вставать раньше и опозорилась перед коллегами

Пользовательница Reddit с ником Rouy_Jakubowski рассказала о неудачной попытке систематизировать свои утренние ритуалы. Она начала вставать в 05:30 и встречать восход солнца, чтобы «чувствовать себя лесным зверьком, нежно приветствующим новый день».

«Третий день. Полный автопилот. Приготовила кофе, взяла сумку, дошла до автобусной остановки. Чувствую себя хорошо. Чувствую себя дисциплинированной. Чувствую себя женщиной, у которой все в жизни налажено. Я пришла на работу, и мой менеджер странно на меня посмотрел. Потом мой коллега спросил: "Ты ничего не забыла?" Я была в пижамной кофточке. Той, с маленькими облачками. Заправленной в рабочие брюки», — посетовала девушка.

В этот момент она поняла, что, одеваясь в темноте, просто забыла сменить верх. Самым неприятным ей показалось то, что пара коллег назвали ее образ милым. Они заподозрили ее в том, что она специально выбрала такую одежду. Девушка не стала их разубеждать, а просто осторожно кивнула.

