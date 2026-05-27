03:22, 27 мая 2026Мир

Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)
Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в посольстве РФ в Хельсинки, передают «Известия».

«Исходим из того, что финские власти отдают себе отчет в том, что шаги такого рода будут иметь серьезные последствия», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве также обратили внимание на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что использование воздушного пространства страны для украинских беспилотников полностью запрещено.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн обвинил Финляндию и Прибалтику в желании вовлечь США в конфликт с Россией. «Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО», — сказал он.

