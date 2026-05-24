Макговерн: Финляндия и Прибалтика хотят вовлечь США в конфликт с Россией

Власти Финляндии и стран Прибалтики хотят, чтобы США вступила в конфликт с Россией. Для этого они пытаются спровоцировать Москву на решительные действия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Своей точкой зрения он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО», — сказал Макговерн. Однако он сомневается, что у европейцев получится реализовать свой план. Он также заявил, что Североатлантический альянс сейчас теряет свою значимость.

Ранее в Службе внешней разведки РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины готовит удары по России с территории Латвии.