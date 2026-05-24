Военкоры сообщили о начале атаки на Украину гиперзвуковыми ракетами

RusVesna: МиГ-31 выпустили гиперзвуковые «Кинжалы» по территории Украины

Российские войска начали атаку по территории Украины. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весн», самолеты МиГ-31 выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Цель атаки на данный момент неизвестна. В воздух также поднялись ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, они направляются к рубежам пуска.

Кроме того, наносятся удары дронами «Герань» по разным регионам. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара. Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».

