01:29, 24 мая 2026

Каллас пристыдили за высказывание о Китае и раковой опухоли

Марина Совина
Кая Каллас. Фото: Reuters

Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас об отношениях с Китаем как о «раковой опухоли» противоречит политике Евросоюза. Об этом написал журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Арис подчеркнул, что заявление Каллас стало настоящим позором для Евросоюза.

«Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения», — отметил он.

Ранее чиновники Еврокомиссии раскритиковали Каллас за ее сравнение китайской торговли с раком. «Так дипломаты не выражаются». — отметил источник Politico.

