Каллас пристыдили за высказывание о Китае и раковой опухоли

BZ: Неуместные высказывания Каллас о Китае опозорили Европу

Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас об отношениях с Китаем как о «раковой опухоли» противоречит политике Евросоюза. Об этом написал журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Арис подчеркнул, что заявление Каллас стало настоящим позором для Евросоюза.

«Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения», — отметил он.

Ранее чиновники Еврокомиссии раскритиковали Каллас за ее сравнение китайской торговли с раком. «Так дипломаты не выражаются». — отметил источник Politico.