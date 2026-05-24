Риттер: У России есть полное право наказать Украину после атаки на ЛНР

Украина, атаковав здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, доказала, что действует вне рамок закона, дав России право наказать ее. С таким заявлением в соцсети X выступил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину», — написал Риттер. Он подчеркнул, что если Киев будет сопротивляться, то республика будет полностью уничтожена.

Аналитик также добавил, что после того, как Украина будет наказана, мир «вздохнет спокойнее», а разжигатели войны останутся не у дел.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.