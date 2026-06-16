Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о роли Европы в переговорах по Украине

Депутат Журова: Россия может решать конфликт с Украиной без посредников
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия может вести переговоры по поводу конфликта на Украине без посредников и только с Киевом, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп вновь отодвинет их на второй план, лишив возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, возможный визит спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву является «еще одним поводом для тревоги европейцев».

Депутат отметила, что Россия согласилась на посредничество Трампа по той причине, что он предоставил для этого весомые аргументы, которые были приняты президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. При этом Европе обидно, что они не могут влиять на ситуацию и они хотят быть в переговорном процессе, объяснила парламентарий.

«Но не могут же все президенты всех государств Евросоюза участвовать в этих переговорах. Значит, кто-то будет уполномоченный. А кто же эта историческая личность у них? Каждый из них комментирует свое и хочет быть главным. И почему они там должны быть вообще? Это не их конфликт», — сказала Журова.

Ранее Трамп заявил, что теперь США намерены сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине после достижения соглашения с Ираном. Это станет возможным после того, как США завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на прекращение боевых действий, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия заглушила Starlink

    Мешки гашиша с веселыми стикерами на 500 миллионов рублей у россиянина попали на видео

    В Москве призвали ждать от Запада коварных шагов после признания вод у Крыма за Россией

    Стилист назвал россиянкам самую модную вещь в гардеробе на лето

    Выдавшему приставания к российскому подростку за помощь ему мигранту вынесли приговор

    МИД Ирана сообщил о важном шаге со стороны США

    Раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон

    Описан эпизод с прослезившимся во время совещания Ельциным

    Ведущая экономика Европы потеряла сотни тысяч рабочих мест

    Покинувшая ОПЕК страна перешла к массовой распродаже нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok