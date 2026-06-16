Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

Politico: Европейцы боятся, что Трамп отодвинет их на второй план в переговорах по Украине

Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп вновь отодвинет их на второй план, лишив возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Слова [Трампа] не внушают оптимизма главным союзникам Украины в Европе. В кулуарах европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься урегулированием иранского кризиса, попытается вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине, отодвинув их на второй план и нарушив стратегию оказания максимального давления на Россию и всесторонней поддержки Киева», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что европейские союзники Украины боятся конфликта с американским лидером на «Большой семерке» (G7). Они также опасаются того, что Трамп «вновь отодвинет их на второй план», когда завершит иранский вопрос и вновь переключит свое внимание на украинский кризис.

Ранее Трамп заявил, что теперь США намерены сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине после достижения соглашения с Ираном.

