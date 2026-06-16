Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 16 июня 2026Мир

Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

Politico: Европейцы боятся, что Трамп отодвинет их на второй план в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп вновь отодвинет их на второй план, лишив возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Слова [Трампа] не внушают оптимизма главным союзникам Украины в Европе. В кулуарах европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься урегулированием иранского кризиса, попытается вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине, отодвинув их на второй план и нарушив стратегию оказания максимального давления на Россию и всесторонней поддержки Киева», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что европейские союзники Украины боятся конфликта с американским лидером на «Большой семерке» (G7). Они также опасаются того, что Трамп «вновь отодвинет их на второй план», когда завершит иранский вопрос и вновь переключит свое внимание на украинский кризис.

Ранее Трамп заявил, что теперь США намерены сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине после достижения соглашения с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Заявляли от имени Зеленского». Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России в 2022 году

    Рекордные осадки выпали под Москвой

    Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

    Необычное землетрясение произошло в одной стране

    Стало известно о попавших в окружение подразделениях ВСУ

    Объяснена популярность генерала Лебедя на выборах 1996 года

    Найдено редчайшее древнее изображение Иисуса Христа в необычном образе

    В Крыму заявили о возможности использования ВСУ шума от мотоциклов для прикрытия

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    Стала известна судьба мобилизованных в ВСУ после мятежа под Черниговом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok