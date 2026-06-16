Описан эпизод с прослезившимся во время совещания Ельциным

Экс-помощник Ельцина рассказал о его переживаниях из-за отставки министра обороны Грачева

Первый президент России Борис Ельцин прослезился, когда ему пришлось согласиться на отставку тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Обсуждение изменений в руководстве военного ведомства стало самым драматичным моментом в работе экс-помощника президента Георгия Сатарова с Ельциным. Этот эпизод он описал в разговоре с «Лентой.ру».

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Сатаров рассказал, что это произошло во время одного из совещаний с президентом. Экс-помощник Ельцина тогда подготовил список вопросов, которые надо обсудить, и один из них был связан с отставкой Грачева. Когда Сатаров озвучил его, Ельцин попросил предложить новых кандидатов на пост министра.

«Потом Ельцин смотрит вниз, хотя обычно он смотрел в глаза. Мы тоже смотрели вниз, и вдруг он сказал: "Да, это надо делать". Потом поднимает на меня глаза, а они мокрые. Он говорит: "Ну ведь я же его люблю"», — вспоминает Сатаров.

Экс-помощник президента рассказал, что с Ельциным можно было говорить откровенно и не бояться обсуждать нелицеприятные вещи. Президент на них реагировал спокойно, добавил его экс-помощник и привел в пример смену главы МВД, фамилии которого он не назвал. Тогда между Сатаровым и Ельциным был «деловой аналитический разговор» — президент согласился с предложением сменить министра и попросил озвучить кандидатов на этот пост.

Для Ельцина любые отставки всегда были некой психологической драмой Георгий Сатаров экс-помощник Ельцина

Ранее бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков рассказал о другом случае, заставившем его шефа плакать. Ельцина, по его словам, довел до слез произошедший в конце 1993 года инсульт. Первого президента России тогда парализовало, он не чувствовал половину тела, а его лицо было перекошено.