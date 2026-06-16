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14:00, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

Описан эпизод с прослезившимся во время совещания Ельциным

Экс-помощник Ельцина рассказал о его переживаниях из-за отставки министра обороны Грачева
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Заместитель руководителя отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Первый президент России Борис Ельцин прослезился, когда ему пришлось согласиться на отставку тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Обсуждение изменений в руководстве военного ведомства стало самым драматичным моментом в работе экс-помощника президента Георгия Сатарова с Ельциным. Этот эпизод он описал в разговоре с «Лентой.ру».

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Сатаров рассказал, что это произошло во время одного из совещаний с президентом. Экс-помощник Ельцина тогда подготовил список вопросов, которые надо обсудить, и один из них был связан с отставкой Грачева. Когда Сатаров озвучил его, Ельцин попросил предложить новых кандидатов на пост министра.

«Потом Ельцин смотрит вниз, хотя обычно он смотрел в глаза. Мы тоже смотрели вниз, и вдруг он сказал: "Да, это надо делать". Потом поднимает на меня глаза, а они мокрые. Он говорит: "Ну ведь я же его люблю"», — вспоминает Сатаров.

Экс-помощник президента рассказал, что с Ельциным можно было говорить откровенно и не бояться обсуждать нелицеприятные вещи. Президент на них реагировал спокойно, добавил его экс-помощник и привел в пример смену главы МВД, фамилии которого он не назвал. Тогда между Сатаровым и Ельциным был «деловой аналитический разговор» — президент согласился с предложением сменить министра и попросил озвучить кандидатов на этот пост.

Для Ельцина любые отставки всегда были некой психологической драмой

Георгий Сатаровэкс-помощник Ельцина
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