Охранник рассказал о заставившей Ельцина плакать ситуации

Экс-охранник Ельцина Коржаков рассказал, что президент плакал из-за инсульта

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что его шефа заставил плакать произошедший в конце 1993 года инсульт. Об этой ситуации он вспомнил в ходе интервью с телеканалом RTVI (беседа опубликована на YouTube).

По словам экс-охранника, Ельцина тогда парализовало: он не чувствовал половину тела, его лицо было перекошено.

«Когда ночью врачи над ним колдовали, а я сидел рядом, у него слезы просто градом лились. Он чуть ли не взахлеб плакал из-за того, что с ним вот это случилось. Что это беда и что он теперь не сможет рулить страной», — заявил он.

Коржаков признался, что успокаивал Ельцина и убеждал его в том, что самое главное — «чтобы работала голова».

Личный врач президента Владлен Вторушин тогда экстренно собрал команду медиков, в том числе невролога из ЦКБ РАН Владимира Шмырева — стабилизировать состояние главы государства им удалось за одну ночь, лечение заняло около месяца.

В том же интервью Коржаков рассказал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски целую бутылку коньяка. При этом иногда Ельцин выпивал с соратниками, и объем спиртного за день мог достигать трех литров на человека.

Коржаков был личным охранником Ельцина, а с 1991 по 1996 год возглавлял его службу безопасности. В марте 1996 года он вошел в предвыборный штаб президента, но уже летом его уволили со всех постов после того, как служба безопасности главы государства задержала на выходе из Кремля двух политтехнологов с «коробкой из-под ксерокса», в которой лежали 538 тысяч долларов.