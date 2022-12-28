Охранник Ельцина рассказал об объемах выпиваемого президентом спиртного

Экс-охранник Ельцина Коржаков заявил, что президент выпивал до трех литров спиртного

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски целую бутылку коньяка. При этом иногда Ельцин выпивал с соратниками, и объем спиртного за день мог достигать трех литров на человека. Интервью с Коржаковым опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

На вопрос журналиста о периоде, в который Ельцин начал активно пить, Коржаков заявил, что «его таким привезли» из Свердловска в Москву.

Коржаков отметил, что посиделки с крепким алкоголем Ельцин часто проводил за городом по выходным. Он рассказал, что по такому случаю супруга первого президента выпроваживала прислугу и даже якобы запирала работников на кухне.

«В субботу он половину рабочего дня ездил по стройкам Москвы (...) и через полдня приезжал домой на дачу, обязательно была баня, стол. (...) Была только семья, и он был самим собой, таким, каким он был в Свердловске. Если кто-то, друзья к нему приезжали, то хорошо выпивали там, потом в воскресенье он никуда не ездил, в воскресенье это все продолжалось», — вспомнил застолья Ельцина Коржаков.

При этом он добавил, что большую порцию спиртного президент выпивал и на следующий после застолья день.

«В понедельник мы его встречали с машиной, чтобы ехать с ним на работу. Ну и когда работа заканчивалась, мы с ним выпивали бутылку коньяка на двоих. Без закуски так — раз, раз, и все» Александр Коржаков

Коржаков добавил, что до него собутыльником Ельцина был Юрий Кожухов — первый начальник службы охраны политика, работавший с ним с 1985 года. А после того, как Ельцин стал президентом и переехал в Кремль, зависимость политика от алкоголя усугубилась, и рабочий день главы государства часто завершался уже в 11 часов утра.

«Когда он стал президентом, там вообще... В одиннадцать часов дня я всегда смотрел на телефон: "Ну что, Александр Васильевич, пообедаем?" Все! Рабочий день у меня кончался», — описал день с президентом Коржаков.

«Иногда с ним выпивали за день до трех литров на человека!» Александр Коржаков

Александр Коржаков был личным охранником Ельцина, а с 1991 по 1996 годы возглавлял его службу безопасности. В марте 1996 года он вошел в предвыборный штаб президента, но уже летом его уволили со всех постов после того, как служба безопасности главы государства задержала на выходе из Кремля двух политтехнологов с «коробкой из-под ксерокса», в которой лежали 538 тысяч долларов. О периоде своей работы с первым президентом России Коржаков написал книгу «Борис Ельцин: от рассвета до заката».