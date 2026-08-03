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17:32, 3 августа 2026 (обновлено: 17:48, 3 августа 2026)Забота о себеЭксклюзив

Назван идеальный состав летней аптечки

Терапевт Абызов: В летней аптечке должны быть пластыри, бинты и препараты с ибупрофеном
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vitalii Stock / Shutterstock / Fotodom

Летняя аптечка должна включать средства для обработки ран, жаропонижающие препараты, лекарства от аллергии и расстройств пищеварения. Об этом рассказали терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов и педиатр Екатерина Болдырева в исследовании, подготовленном совместно с сервисом доставки «Купер», с которым ознакомилась «Лента.ру».

Врачи рекомендуют положить в аптечку бактерицидные пластыри, стерильный бинт, марлевые салфетки, антисептик на водной основе, гемостатическую губку и средство от ожогов. Также стоит взять препараты с ибупрофеном или парацетамолом, а при необходимости — антибактериальную мазь для обработки ран. «Важно помнить, что самостоятельный прием препаратов может навредить здоровью. Перед использованием лекарственных средств рекомендовано проконсультироваться с врачом», — подчеркнул Абызов.

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Кроме того, специалисты советуют иметь при себе сосудосуживающие капли для носа и физраствор. На случай пищевого отравления или кишечной инфекции они советуют взять порошок для приготовления электролитного раствора, который помогает восполнить потерю жидкости и снизить риск обезвоживания.

По словам врачей, в аптечку также можно добавить антигистаминные препараты, а для взрослых — средства от тошноты и спазмов в животе. При этом они напомнили, что, если подобные симптомы появились у ребенка, необходимо как можно скорее обратиться к педиатру, а не заниматься самолечением.

Болдырева добавила, что кроме лекарственных средств и перевязочного материала в аптечку стоит положить термометр, а также экспресс-тест на стрептококк группы А. По ее словам, он используется при боли в горле и может дать полезную информацию при онлайн-консультации у врача.

Ранее фармацевт Сью Оджаджир рассказала, что главное требование к аптечке для путешествий — компактный размер. Она посоветовала брать в отпуск только базовые лекарства.

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