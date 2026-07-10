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Забота о себе
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12:37, 10 июля 2026Забота о себе

Назван способ собрать идеальную аптечку для путешествия

Фармацевт Оджаджир посоветовала брать в отпуск антигистаминные препараты и градусник
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Правильно собранная аптечка для поездки не должна занимать половину чемодана, считает клинический фармацевт Сью Оджаджир. Способ собрать идеальную аптечку для путешествия она назвала в беседе с The Independent.

По словам специалиста, базовый набор лекарств для взрослых может включать антигистаминные препараты от аллергии и укусов насекомых, антисептические салфетки, пластыри, обезболивающее и электронный градусник. Также она посоветовала брать в отпуск антисептик для рук, солнцезащитный крем, средство от насекомых и пакетики для восстановления электролитов при обезвоживании.

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«Дорожная аптечка не должна быть сложной — она просто должна быть персонализированной», — отметила Оджаджир. При подготовке важно учитывать не только пункт назначения, но и запланированные активности, хронические заболевания и особенности людей, которые отправляются в путешествие.

Пожилым людям фармацевт предложила дополнительно взять компрессионные чулки и необходимые медицинские устройства с зарядками и батарейками. Детям и младенцам могут понадобиться препараты в возрастных дозировках, солевой спрей для носа, крем от раздражения кожи и растворы для восполнения жидкости. Специалист подчеркнула, что лучше взять привычные средства из дома, чем искать их в незнакомом месте.

Ранее стоматолог-терапевт Мадина Апанасова рассказала, что может понадобиться в отпуске для ухода за зубами. По ее мнению, в путешествиях необходимы антисептический ополаскиватель и зубная нить.

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