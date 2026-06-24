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Забота о себе
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16:34, 24 июня 2026Забота о себе

Стоматолог назвала четыре необходимые в уходе за зубами во время отпуска вещи

Стоматолог Апанасова посоветовала взять в отпуск ополаскиватель и зубную нить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова назвала четыре вещи для ухода за зубами, которые могут пригодиться в отпуске. Их врач перечислила в беседе с Life.ru.

В первую очередь Апанасова призвала россиян положить в дорожную аптечку антисептический ополаскиватель или раствор. По словам стоматолога, он поможет быстро снизить бактериальную нагрузку и не даст развиться осложнению при случайной травме слизистой, ожоге или воспалении десны. Также врач посоветовала взять с собой в путешествие зубную нить, которая избавит от дискомфорта и снизит риск воспаления полости рта из-за застрявшей между зубами пиши.

Тем, кто носит брекеты, медик порекомендовала взять ортодонтический воск, а обладателей съемных протезов и кап — запасной контейнер и средства для очищения.

В заключение Апанасова отметила важность посещения стоматолога до отпуска. Людям с невылеченным кариесом, ноющим зубом мудрости или кровоточащими деснами она посоветовала обратиться к врачу перед планируемым путешествием, чтобы избежать дорогостоящих экстренных процедур за границей.

Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев предупредил, что купание в бассейне отеля может привести к разрушению зубов.

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