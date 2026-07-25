Мощный пожар разгорелся на юго-востоке Москвы

Производственный ангар горит на площади 3000 кв. м в Автомобильном проезде в Москве

Мощный пожар разгорелся в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Площадь возгорания в производственном здании в Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы достигла трех тысяч квадратных метров. Подчеркивается, что для борьбы с огнем задействованы два вертолета. Также на месте работают около 20 человек и пять единиц техники, к зданию стянуты машины скорой помощи и полиции.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице. В элитной бане ранее отдыхали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Станислав Ярушин и другие звезды.