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03:20, 25 июля 2026 (обновлено: 03:25, 25 июля 2026)Россия

Мощный пожар разгорелся на юго-востоке Москвы

Производственный ангар горит на площади 3000 кв. м в Автомобильном проезде в Москве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мощный пожар разгорелся в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Площадь возгорания в производственном здании в Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы достигла трех тысяч квадратных метров. Подчеркивается, что для борьбы с огнем задействованы два вертолета. Также на месте работают около 20 человек и пять единиц техники, к зданию стянуты машины скорой помощи и полиции.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице. В элитной бане ранее отдыхали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Станислав Ярушин и другие звезды.

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