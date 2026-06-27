Звездная баня вспыхнула в Москве

В Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса

В Москве вспыхнул банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице. Возгорание началось в помещении на втором этаже. В настоящее время посетителей и работников бани эвакуировали, идет охлаждение печей.

В элитной бане ранее отдыхали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Станислав Ярушин, Леонид Слуцкий, Ксения Бородина и другие звезды шоу-бизнеса и спорта.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы после возгорания в административном здании эвакуировали 60 человек.