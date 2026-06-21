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18:55, 21 июня 2026Россия

Десятки людей эвакуировали из здания на юге Москвы

На юге Москвы из административного здания эвакуировали 60 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

На юге Москвы после возгорания в административном здании эвакуировали 60 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что загорелась обрешетка крыши строения. На данный момент площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке. На место прибыла пожарная бригада, ликвидацией огня занимались 50 человек и 15 единиц техники. Пламя было успешно локализировано на площади 1,35 тысячи квадратных метров.

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