Строительный рынок в Подмосковье вспыхнул

На строительном рынке в Балашихе произошел крупный пожар

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке. Огонь удалось локализировать, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Рынок располагается на улице Текстильщиков. На место прибыла пожарная бригада, ликвидацией огня занялись 50 человек и 15 единиц техники. Пламя было успешно локализировано на площади 1,35 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Стерлитамаке ученики полицейского класса полилингвальной школы Радмир Давлетшин и Денис Артемьев спасли людей при пожаре в многоэтажном доме. Восьмиклассники первыми заметили задымление жилого дома, после чего вызвали пожарных и стали будить жильцов, помогая им выбраться из опасной зоны.