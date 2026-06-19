Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:32, 19 июня 2026Моя страна

В Стерлитамаке двое школьников спасли людей при пожаре в многоэтажном доме

Восьмиклассники Радмир Давлетшин и Денис Артемьев спасли людей при пожаре в Стерлитамаке
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: МВД по Республике Башкортостан

Ученики полицейского класса полилингвальной школы Стерлитамака Радмир Давлетшин и Денис Артемьев спасли людей при пожаре в многоэтажном доме. Материал публикует портал «Стерлитамакский рабочий».

Восьмиклассники первыми заметили задымление жилого дома. В результате они вызвали пожарных и стали будить жильцов, помогая им выбраться из опасной зоны. Так, подростки вывели пожилых людей, а также предупредили семью тремя с маленькими детьми.

Благодаря действиям Давлетшина и Артемьева никто из жильцов не пострадал. Пожар повредил кровлю дома, пять квартир и автомобиль, припаркованный во дворе.

По данным издания, восьмиклассники хорошо учатся, являются волонтерами и принимают активное участие в общественной жизни школы. Уточняется, что юных героев пригласят для награждения.

Ранее в июне жители села в Красноярском крае спасли маленькую косулю от медведя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о возобновлении переговоров

    Медведь покалечил трех женщин из двух деревень за полчаса

    Захарова задалась вопросом из-за нового конфликта Трампа с европейским лидером

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Разработана вакцина против одного из самых опасных детских видов рака

    Немецкий тренер «Динамо» назвал срок для перехода на русский язык

    В СНГ начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии

    Туроператорам разрешили отправлять россиян на Ближний Восток

    Москвичам пообещали 24-градусное тепло

    Доктор Мясников дал совет мужчинам с импотенцией и гипертонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok