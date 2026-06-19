В Стерлитамаке двое школьников спасли людей при пожаре в многоэтажном доме

Восьмиклассники Радмир Давлетшин и Денис Артемьев спасли людей при пожаре в Стерлитамаке

Ученики полицейского класса полилингвальной школы Стерлитамака Радмир Давлетшин и Денис Артемьев спасли людей при пожаре в многоэтажном доме. Материал публикует портал «Стерлитамакский рабочий».

Восьмиклассники первыми заметили задымление жилого дома. В результате они вызвали пожарных и стали будить жильцов, помогая им выбраться из опасной зоны. Так, подростки вывели пожилых людей, а также предупредили семью тремя с маленькими детьми.

Благодаря действиям Давлетшина и Артемьева никто из жильцов не пострадал. Пожар повредил кровлю дома, пять квартир и автомобиль, припаркованный во дворе.

По данным издания, восьмиклассники хорошо учатся, являются волонтерами и принимают активное участие в общественной жизни школы. Уточняется, что юных героев пригласят для награждения.

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