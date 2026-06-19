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18:47, 19 июня 2026Моя страна

Жители села в Красноярском крае спасли маленькую косулю от медведя

В Красноярском крае семейная пара спасла маленькую косулю от медведя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае жители села Дзержинское спасли маленькую косулю от медведя. Об этом сообщает издание «Енисей».

Людмила Соколова и ее муж ехали по трассе домой, когда заметили на дороге детеныша косули. Они остановились, когда поняли, что испуганного косуленка преследует медведь. Зверек был настолько истощен, что упал и не мог идти дальше. Семейная пара решила помочь косуле, иначе животное стало бы добычей медведя или попало бы под колеса машины. Хищника-преследователя удалось прогнать обратно в лес, громко посигналив.

Спасенную самку косули назвали Бэмби. С нее сняли более десяти клещей, сейчас ее выхаживают и откармливают. Животное уже без страха тянется к своим спасителям. Выпускать Бэмби обратно в лес не будут — для нее нашли место в Зеленогорске, где она будет жить в безопасности. Местные жители говорят, что косуля привыкла к людям и в дикой природе не выжила бы.

В апреле в Уфе спасли упавшего с высоты лося. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета.

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