В Уфе спасли упавшего с высоты лося

В Уфе спасли сорвавшегося с трехметрового парапета лося

В российском городе спасли лося, который упал с трехметрового парапета. Об этом пишет Telegram-канал «Вся Уфа».

Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с высоты на глазах у рабочих. Сохатый смог самостоятельно подняться и дойти до ворот помещения, куда местные вызвали охотинспекторов и волонтеров.

В результате зверя усыпили, чтобы тщательно обследовать. Выяснилось, что серьезные травмы и повреждения у лося отсутствовали.

После этого специалисты погрузили животное в машину и выпустили на безопасной территории, где охота запрещена. Отмечается, что в естественной среде он будет восстанавливаться.

В августе 2025 года в Новосибирске спасатели помогли знакомой косуле выбраться из реки. Животное, оказавшееся в реке, само направилось к берегу при виде спасательного катера.

