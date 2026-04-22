20:59, 22 апреля 2026Моя страна

В Уфе спасли упавшего с высоты лося

В Уфе спасли сорвавшегося с трехметрового парапета лося
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «ВСЯ УФА|НОВОСТИ»

В российском городе спасли лося, который упал с трехметрового парапета. Об этом пишет Telegram-канал «Вся Уфа».

Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с высоты на глазах у рабочих. Сохатый смог самостоятельно подняться и дойти до ворот помещения, куда местные вызвали охотинспекторов и волонтеров.

В результате зверя усыпили, чтобы тщательно обследовать. Выяснилось, что серьезные травмы и повреждения у лося отсутствовали.

«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
После этого специалисты погрузили животное в машину и выпустили на безопасной территории, где охота запрещена. Отмечается, что в естественной среде он будет восстанавливаться.

В августе 2025 года в Новосибирске спасатели помогли знакомой косуле выбраться из реки. Животное, оказавшееся в реке, само направилось к берегу при виде спасательного катера.

