Путин назвал Украину русскоязычной страной

Президент России Владимир Путин назвал Украину русскоязычной страной. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного форума, передает РИА Новости.

«Вы знаете, это же [Украина] русскоговорящая страна», — сказал президент. Он также подчеркнул, что так называемые националисты в республике дома чаще всего говорят именно на русском языке.

Ранее российский лидер напомнил, что причиной начала конфликта на Украине стало подавление всего русского в республике.