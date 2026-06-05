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22:00, 4 июня 2026Россия

Путин назвал Украину русскоязычной страной

Путин назвал Украину русскоязычной страной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал Украину русскоязычной страной. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного форума, передает РИА Новости.

«Вы знаете, это же [Украина] русскоговорящая страна», — сказал президент. Он также подчеркнул, что так называемые националисты в республике дома чаще всего говорят именно на русском языке.

Ранее российский лидер напомнил, что причиной начала конфликта на Украине стало подавление всего русского в республике.

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