В Новосибирске спасатели помогли знакомой косуле выбраться из реки

Новосибирские спасатели второй раз помогли знакомой косуле

Новосибирские спасатели вытащили из реки косулю. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

14 августа спасатели из экипажа «Тайфун» выехали на операцию после информации о косуле, застрявшей в воде в окрестностях Новосибирска. Животное, оказавшееся в реке, само направилось к берегу при виде спасательного катера. «Едва она увидела катер, как поспешила к берегу и встала у плит, словно зная, что мы ей поможем», — рассказали участники операции.

Спасатели считают, что это уже знакомая им косуля и они встретились как минимум во второй раз, поэтому животное не испугалось катера. Косуле помогли выбраться на берег при помощи троса, который зацепили за рога. Спасатели подчеркивают, что животное не пострадало — при серьезной опасности косуля подавала бы сигналы тревоги. После сложной операции животное благополучно отпустили в лес.

«Надеемся, что на этот раз косуля усвоит урок и больше не будет спускаться к реке в этом месте!» — добавили в «Тайфуне». Это уже не первое спасение косуль — в прошлом месяце «Тайфун» помог другому животному, запутавшемуся в ограждении.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.