В Татарстане спасли уставшего лося

Лось забрел в поселок под Казанью и устал от людей

В Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Республики Татарстан по биоресурсам сообщает портал «Чаллы.рф».

Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания. Зверь, по всей видимости, устал от бесплодных попыток выйти в лес и прилег на дороге. «Уставшего от городской суеты лося благополучно вывезли за пределы населенного пункта», — отметили в ведомстве.

Животное выпустили в лесу Лаишевского района, где оно сможет безопасно жить в дикой природе. Самостоятельно выбраться из поселка лось не смог бы, поэтому вмешательство специалистов оказалось своевременным и необходимым.

Ранее сообщалось, что в Башкирии любопытный лось попал в фотоловушку. На размещенных кадрах видно, что животное изучает камеру, а затем уходит в лес.