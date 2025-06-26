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21:04, 26 июня 2025Моя страна

В Татарстане спасли уставшего лося

Лось забрел в поселок под Казанью и устал от людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Edward Taylor / Unsplash

В Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Республики Татарстан по биоресурсам сообщает портал «Чаллы.рф».

Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания. Зверь, по всей видимости, устал от бесплодных попыток выйти в лес и прилег на дороге. «Уставшего от городской суеты лося благополучно вывезли за пределы населенного пункта», — отметили в ведомстве.

Животное выпустили в лесу Лаишевского района, где оно сможет безопасно жить в дикой природе. Самостоятельно выбраться из поселка лось не смог бы, поэтому вмешательство специалистов оказалось своевременным и необходимым.

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Ранее сообщалось, что в Башкирии любопытный лось попал в фотоловушку. На размещенных кадрах видно, что животное изучает камеру, а затем уходит в лес.

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