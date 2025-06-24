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20:31, 24 июня 2025Моя страна

В Башкирии любопытный лось попал на видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

В Башкирии любопытный лось попал в фотоловушку. Соответствующее видео публикует телеканал UTV в Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что животное изучает камеру, а затем уходит в лес. Лося запечатлела камера в Усень-Ивановском заказнике в Белебеевском районе.

Ранее в июне деловых кабанчиков заметили в российском регионе. Дикие свиньи были заняты крайне полезным делом — рытьем земли, — которое оказывает большое влияние на экосистему: животные разрыхляют слои почвы, увеличивают ее плодородность и избавляют от личинок вредных жуков. На опубликованных кадрах можно увидеть, как взрослые кабаны приходят на одну и ту же поляну в лесу сначала днем, а потом ночью, и рылом взрывают верхний слой почвы.

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