Деловых кабанчиков заметили в российском регионе

Кабаны-археологи попозировали на камеру во Владимирской области

Деловые кабанчики попали в фотоловушку в Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике во Владимирской области. Об этом сообщают «Владимирские ведомости».

Дикие свиньи были заняты крайне полезным делом — рытьем земли, — которое оказывает большое влияние на экосистему: животные разрыхляют слои почвы, увеличивают ее плодородность и избавляют от личинок вредных жуков. На опубликованных кадрах можно увидеть, как взрослые кабаны приходят на одну и ту же поляну в лесу сначала днем, а потом ночью, и рылом взрывают верхний слой почвы.

Отмечается, что их пятачок максимально приспособлен для этой деятельности: он окаймлен жестким кожаным выступом и имеет осязательные щетинки. Кроме того, в его основании расположена предносовая кость, которой дикие хрюшки упираются в землю.

Ранее фотоловушка на территории Усень-Ивановского заказника в Башкирии запечатлела трапезу диких животных. Тем временем во Владивостоке удалось запечатлеть краснокнижную египетскую цаплю. Птица прилетела во двор и попала на видео.