Краснокнижная птица прилетела во двор российского города и попала на видео

Краснокнижная египетская цапля прилетела во двор во Владивостоке

Краснокнижная египетская цапля прилетела во двор во Владивостоке и попала на видео. Редкий момент, который запечатлели жители российского города, публикует Telegram-канал Amur Mash.

Пернатую бело-оранжевого окраса заметили около жилого дома в районе Патрокл. На размещенных кадрах видно, как птица упорхнула в момент, когда очевидцы хотели подойти к ней поближе. Сперва местные предположили, что цапля ранена и прилетела за помощью, однако спустя мгновение она успешно улетела.

Ранее в апреле ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушка в парке «Удэгейская легенда» в Приморье запечатлела рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.