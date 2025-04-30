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18:45, 30 апреля 2025Моя страна

Краснокнижная птица прилетела во двор российского города и попала на видео

Краснокнижная египетская цапля прилетела во двор во Владивостоке
Екатерина Ештокина

Краснокнижная египетская цапля прилетела во двор во Владивостоке и попала на видео. Редкий момент, который запечатлели жители российского города, публикует Telegram-канал Amur Mash.

Пернатую бело-оранжевого окраса заметили около жилого дома в районе Патрокл. На размещенных кадрах видно, как птица упорхнула в момент, когда очевидцы хотели подойти к ней поближе. Сперва местные предположили, что цапля ранена и прилетела за помощью, однако спустя мгновение она успешно улетела.

Ранее в апреле ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушка в парке «Удэгейская легенда» в Приморье запечатлела рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.

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