Ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео

Филин самого крупного исчезающего вида устроил охоту и попал на видео в Приморье

Очень редкие кадры удалось запечатлеть фотоловушке в парке «Удэгейская легенда» в Приморье. На видео, опубликованное в Telegram-канале парка, попал момент ночной рыбалки самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.

На ролике краснокнижная птица выжидает добычу возле незамерзающего протока.

Известно, что самая крупная из семейства совиных в мире птица обитает только на территории РФ. На данный момент известно только о 400 парах этого вида, она считается исчезающим видом. Встретить рыбного филина можно на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов.

Ранее редкая птица — серая цапля — нашла в Приморье место для зимовки. Она решила остаться на зимний период во Владивостоке.