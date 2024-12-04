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19:34, 4 декабря 2024Моя страна

Редкая птица нашла в Приморье место для зимовки

Серая цапля нашла во Владивостоке место для зимовки
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Серая цапля нашла в Приморье место для зимовки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Редкая птица решила остаться на зимний период во Владивостоке. В настоящий момент она облюбовала озеро в парке Минного городка, ежедневно прогуливаясь по льду.

Специалисты объясняют ее затяжное пребывание в регионе аномально теплой погодой. В связи с этим вывоз птицы не планируется. Возможно, цапля сама решит покинуть город в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что краснокнижный горный гусь, которого повстречавшие его туристы назвали «гусь-обнимусь», отправится на зимовку в Иркутск.

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