Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 24 июля 2026 (обновлено: 03:30, 24 июля 2026)Мир

Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии

DM: Трамп готов мириться с новым премьером Британии Бернемом, но ожидает смены власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп готов пока «терпеть» нового премьер-министра Великобритании Энди Бернемом, но сомневается, что тот долго продержится на своем посту. Об этом сообщает Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник.

«В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в Вашингтоне были обеспокоены возможными трениями между Бернемом и администрацией Трампа, особенно в связи с назначением Эда Милибэнда на пост министра иностранных дел Соединенного Королевства.

20 июля Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с Трампом. Детали беседы не разглашались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    В Польше вновь возмутились Зеленским
    В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом
    В Москве подсчитали многодетные семьи
    Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко
    Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы
    Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии
    Ленинградскую область атаковали беспилотники
    Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ
    Сексолог назвала два самых бесполезных «бабушкиных» совета по сохранению отношений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok