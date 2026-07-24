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03:31, 24 июля 2026Путешествия

Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Марокко и раскрыла траты на самостоятельное путешествие. Своими расходами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала решила проверить, насколько выгодной окажется ее поездка с партнером без покупки тура. Она отметила, что за 11 дней посетила пять городов: Касабланку, Шефшауэн, Фес, Марракеш и Эссуэйру. Останаваливались путешественники в основном в традиционных отелях — риадах.

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Более 10 ночей в гостиницах разных городов с завтраками стоили двум туристам 65,9 тысячи рублей. Все перемещения на такси и в автобусах обошлись в 19,9 тысячи рублей. «В любом городе можно ловить такси поднятием руки и договариваться о цене. Кстати, можете смело останавливать машины, в которых уже есть пассажиры. В Марокко это нормально», — добавила россиянка.

На экскурсии и развлечения ушло еще 15 тысяч, на еду — около 20 тысяч рублей. «Также добавлю, что к каждому приему пищи в Марокко нам бесплатно приносили корзину лепешек, а иногда еще и оливки. Тут так принято», — отметила опытная путешественница.

В итоге стоимость самостоятельного путешествия в Марокко паре обошлась в 154 тысячи рублей. Стоимость включала также 31 тысячу рублей — авиабилеты на двоих с пересадкой в Стамбуле, Турция.

Ранее Коновалова описала скандал туристки в отеле Турции фразой «стыдно было даже ее ребенку». По ее словам, женщина возмутилась тем, что в закусочном баре у бассейна в одном из отелей Аланьи были только картошка-фри, гамбургеры, жареная курица и пицца.

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