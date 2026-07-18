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17:31, 18 июля 2026Путешествия

Россиянка описала скандал туристки в отеле Турции фразой «стыдно было даже ее ребенку»

Алина Черненко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова стала свидетельницей скандала, который устроила ее соотечественница в отеле Турции. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщина возмутилась тем, что в закусочном баре у бассейна в одном из отелей Аланьи были только картошка-фри, гамбургеры, жареная курица и пицца. Гостья кричала, «трясла кулаками» и требовала, чтобы ее ребенку подали кашу, сырники или суп.

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Россиянка добавила, что во взглядах окружающих людей читалось непонимание и осуждение, а сотрудники отеля не знали, что им делать. «Мне кажется, стыдно было даже ее ребенку. Хотя в чем-то эта женщина, наверное, все же была права», — такими фразами описала увиденное Коновалова.

Соотечественница пояснила, что у турок порой странное представление о детской еде — они любят подавать в отелях то, что понравится маленьким гостям, а не то, что будет для них полезно. Однако, по ее мнению, устраивать скандал из-за этого не стоило.

«Если бы женщина заранее почитала отзывы или посмотрела какой-нибудь обзор, то могла бы знать, что ей надо выбрать другой вариант для отдыха. На мой взгляд, так нужно делать всегда, если есть какие-то особенности в питании», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам туристов. Она предупредила, что даже в пятизвездочных гостиницах встречается не лучшее питание.

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