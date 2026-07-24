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03:06, 24 июля 2026 (обновлено: 03:08, 24 июля 2026)Россия

Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Шуваев: 11-летний житель Белгородской области прикрыл собой брата при детонации дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мальчик из Белгородской области пошел на героический шаг при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он накрыл собой брата во время детонации беспилотника, рассказал глава региона Александр Шуваев на платформе «Макс».

Губернатор навестил в больнице детей, пострадавших в ходе украинских ударов. Один из пациентов — 17-летний Арсений помогал покинуть салон пассажирам атакованного в Шебекино автобуса, тогда как 11-летний Клим накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона.

Уточняется, что Арсений сам пострадал при ударе по общественному транспорту. У него выявлена серьезная акубаротравма и множественные осколочные ранения. При этом мальчик не растерялся и стал помогать остальным пассажирам выбраться из разбитого автобуса.

Кроме того, кроме Арсения и Клима в числе пострадавших есть еще дети. Известно, что это четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет. Сейчас несовершеннолетних лечат в областной больницей для детей. Состояние юных пациентов оценивают как стабильное, все они идут на поправку, заключил Шуваев.

20 июля сообщалось, что дрон ВСУ ударил по автобусу в городе Шебекино. Жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок.

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