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03:59, 24 июля 2026 (обновлено: 04:00, 24 июля 2026)Мир

В Польше вновь возмутились Зеленским

Депутат Европарламента Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в «антибаллистической коалиции». Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене», — возмутилась Зайончковская-Герник.

Депутат Европарламента призвала власти страны вести «твердую и решительную политику» в отношении Киева, а также защищать позицию Польши в Европе, а не «действовать как банкомат и отдавать все даром».

Ранее неприличное поведение Зеленского во время вручения ордена за помощь Украине главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило Еву Зайончковскую-Герник. По ее мнению, украинский президент специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет.

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