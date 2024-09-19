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13:34, 19 сентября 2024Моя страна

Общительный «гусь-обнимусь» нашел место для зимовки

Краснокнижный «гусь-обнимусь» отправится на зимовку в Иркутск

Кадр: НТС / YouTube

Краснокнижный горный гусь, которого повстречавшие его туристы назвали «гусь-обнимусь», отправится на зимовку в Иркутск. Такие решение приняли специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сотрудники нацпарка напомнили, что гусь повстречался туристам на Большой Байкальской тропе: птица ворвалась в палаточный лагерь, вела себя уверенно и совершенно не боялась ни людей, ни собак. Спустя несколько часов гусь улетел, но на следущий день вернулся и сопровождал группу в пешем походе.

Специалисты природоохранного учреждения понаблюдали за ним и приняли решение о его дальнейшей судьбе. По их словам, нежелание гуся лететь на зимовку с сородичами и безоглядное доверие человеку может поставить его жизнь под угрозу.

В минувшие выходные общительный горный гусь объявился на кордоне Кадильный Прибайкальского национального парка. Крылатого гостя узнал государственный инспектор Цыденжап Дашиев. Он позвал гуся в дом, тот согласился и остался.

«18 сентября птицу вывезли в областной центр специалисты Иркутской зоогалереи. Там необычный постоялец, скорее всего, и будет зимовать», — рассказали в заповеднике. О перспективах выпуска в дикую природу пока говорить рано, считают специалисты.

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      Варвара Кошечкина
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