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14:58, 23 июля 2026 (обновлено: 15:28, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Российский журналист-иноагент наткнулся на жуткую сцену в заброшенных казармах

Журналист Колезев наткнулся на сцену как после ритуала в заброшенных казармах в Португалии
Маргарита Щигарева

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прогулялся по заброшенному военному форту в Португалии и наткнулся на жуткую сцену. Посвященное этому видео опубликовано на YouTube.

Колезев вместе с гидами, которые проводят экскурсии по заброшенным зданиям, прогулялся по пустующему военному форту, который был построен в европейской стране в XX веке. Изучая казармы, группа увидела на полу костровище, посреди которого лежала истыканная гвоздями кукла. При этом рядом стояла черная свеча.

«Я думаю, что здесь проводятся некоторые ритуалы», — предположила спутница Козелева. Журналист же счел увиденную сцену «криповой», а само место — странным.

Ранее Колезев назвал аномальными высокие цены на недвижимость в Лиссабоне. Он добавил, что Португалия при этом не является очень богатым государством.

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