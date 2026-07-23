Египетские таможенники украли у россиян более 500 тысяч рублей и угрожали арестом

Таможенники украли у россиян более 500 тысяч рублей в аэропорту Шарм-Эш-Шейха

Египетские таможенники украли у россиян более 500 тысяч рублей и угрожали арестом в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Семья рассказала, что прохождение процедур в воздушной гавани перед обратным вылетом в Санкт-Петербург поначалу шло обычным образом. На финальном досмотре сотрудник службы безопасности открыл один из чемоданов и стал выкладывать личные вещи прямо на ленту.

Уже в зоне Duty Free глава семейства Владимир (имя изменено) обнаружил, что из багажа пропали семь тысяч долларов (548 тысяч рублей). Тогда они вернулись к зоне досмотра и попросили записи с камер. Однако им сообщили, что те якобы не работают. Россияне стали снимать сотрудников на телефон, но те выхватили у них устройство, удалили запись и скрутили Владимира. Также они пригрозили семье арестом. Спустя несколько минут пропавшие деньги нашлись на ленте.

Ранее у соотечественника украли крупную сумму в самолете до Турции. В рюкзак ему подложили мелкие купюры Нигерии и Узбекистана.