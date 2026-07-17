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14:13, 17 июля 2026Путешествия

Россиянин уснул в самолете до Турции и проснулся с подмененными деньгами в рюкзаке

Россиянину подложили купюры Нигерии и Узбекистана вместо крупной суммы в полете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom

У россиянина украли крупную сумму и подложили купюры Нигерии и Узбекистана в рюкзак в самолете авиакомпании AJet до Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел на ночном рейсе из Москвы до Анкары. Сообщается, что перед поездкой мужчина взял в долг крупную для него сумму в евро и долларах. С собой в самолет он пронес рюкзак, куда положил два конверта, в которых были не только наличные, но и документы с банковскими картами.

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Свою ручную кладь он положил на багажную полку над своим местом и уснул. После посадки пассажир проснулся и не заметил ничего подозрительного — его рюкзак лежал в том же месте и в том же положении. Пропажу евро и долларов он заметил, когда захотел расплатиться за такси. Тогда мужчина увидел много мелких купюр Нигерии и Узбекистана в конвертах. В AJet в помощи ему отказали из-за того, что подмененные деньги обнаружили не на борту, а в полицию путешественник решил не обращаться.

Ранее пассажир украл закуски в самолете и вышел из салона в наручниках. Во время полета бортпроводники заметили, что мужчина средних лет взял товары из тележки с закусками, и после приземления вызвали на борт полицию.

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