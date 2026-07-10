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17:04, 10 июля 2026Путешествия

Пассажир украл закуски в самолете и вышел из салона в наручниках

PYOK: Пассажир Breeze Airways вышел из салона в наручниках после кражи закусок в самолете
Алина Черненко

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Пассажир авиакомпании Breeze Airways украл закуски в самолете и вышел из салона в наручниках в аэропорту США. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент на рейсе из штата Нью-Йорк во Флориду произошел 7 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Во время полета бортпроводники заметили, что мужчина средних лет взял товары из тележки с закусками, и после приземления вызвали на борт полицию.

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Пилот сделал объявление по громкой связи, сообщив о возможной проблеме безопасности, и попросил пассажиров оставаться на местах. После этого в салон поднялись стражи правопорядка.

Нарушителя вывели из самолета со связанными за спиной руками и допросили. Мужчина попросил разрешить ему оплатить украденное, и никаких обвинений ему не предъявили. Первоначальные сообщения о том, что пассажир устроил во время полета беспорядок, позже были опровергнуты авиакомпанией.

Ранее пассажирку авиакомпании Ryanair вывели из самолета с полицейскими из-за пачки чипсов. Женщина не смогла оплатить закуску наличными.

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