Пассажирку вывели из самолета с полицией из-за пачки чипсов

Пассажирка Ryanair не смогла оплатить закуску наличными и была передана полиции

Пассажирку авиакомпании Ryanair вывели из самолета с полицией из-за того, что она не смогла оплатить закуску наличными. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.

55-летняя Энн-Мари Мюррей возвращалась домой в Бристоль из мини-отпуска на Канарских островах со своим партнером. Во время полета она съела пачку чипсов Pringles с тележки, а когда попыталась заплатить за нее картой, оказалось, что терминал не работает.

Тогда пассажирка попросила, чтобы ей разрешили снять наличные в банкомате после приземления, но получила отказ. В итоге члены экипажа вызвали на борт стражей правопорядка, передали им женщину и заявили, что она отказывается платить.

«К счастью, полицейские были любезны и после того, как я объяснила ситуацию, они отвели меня к банкомату, и я смогла заплатить 7 фунтов (около 776 рублей — прим. "Ленты.ру"). Они смеялись и не могли в это поверить», — призналась Мюррей.

Пассажирка добавила, что после совершения оплаты экипаж сказал, что теперь ей запрещено летать рейсами Ryanair.

«Пока экипаж пытался решить проблему, пассажирка игнорировала его инструкции, потребляла продукты до оплаты и впоследствии стала нарушать порядок», — отметили представители перевозчика.

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