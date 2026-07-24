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00:31, 24 июля 2026Из жизни

Найдены останки 99 младенцев

В Ирландии при раскопках бывшего католического приюта обнаружили останки 99 младенцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

В городе Туам, Ирландия, на территории бывшего католического приюта для незамужних матерей нашли множество детских останков. Об этом сообщает ITV News.

Захоронение 99 младенцев обнаружили при раскопках дома Святой Марии. С 1925 по 1961 год им управлял орден монахинь «Сестры Милосердия Бон Секур». Эксперты предполагают, что под землей лежат гораздо больше костей.

Раскопки начались в августе 2025 года. Их спровоцировало расследование местного историка Кэтрин Корлесс. Она еще в 2014 году нашла свидетельства того, что в приюте не стало 796 детей. При этом никаких записей о захоронениях не было. Сначала Корлесс не верили и хотели замять дело, однако она вынудила власти начать разбирательство. Позднее детские останки действительно нашли на территории учреждения, в заброшенном канализационном резервуаре.

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Жительница Великобритании Аннет Маккей уверена, что среди раскопанных останков есть кости ее сестры Мэри Маргарет. В 1943 году ее мать, которой в то время было 17 лет, отправили в Туам после изнасилования. После родов ее разлучили с ребенком, а через полгода монахиня сказала ей: «Твой ребенок греха мертв». В похоронах ей отказали.

Ожидается, что раскопки в Туаме продлятся до 2027 года, а лабораторный анализ останков займет еще несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Республике Тринидад и Тобаго нашли таинственные останки 50 младенцев и шести взрослых. Предполагается, что это тайное захоронение невостребованных трупов.

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