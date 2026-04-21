03:00, 21 апреля 2026

На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

В Латинской Америке на кладбище нашли таинственные останки 50 младенцев
Юлия Юткина
Фото: Atosan / Shutterstock / Fotodom

В Республике Тринидад и Тобаго нашли таинственные останки 50 младенцев и шести взрослых. Об этом пишет People.

Находку сделали на кладбище города Кумуто. На всех телах взрослых людей были идентификационные бирки. Двум из них, как определили судмедэксперты, делали посмертное вскрытие.

Происхождение останков пока неизвестно. Предполагается, что это тайное захоронение невостребованных трупов. Расследование продолжается.

Последние месяцы в Тринидаде и Тобаго объявлено чрезвычайное положение из-за всплеска преступности. С начала 2026 года в стране зарегистрировано уже более 60 смертельных нападений.

Ранее сообщалось, что в городе Керичо, Кения, полицейские раскопали братскую могилу на территории Национального совета церквей страны. Пока предполагается, что в могиле было закопано 32 человека: 7 взрослых и 25 младенцев и эмбрионов.

