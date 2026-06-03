Российский губернатор запретил подчиненным покидать регион

Губернатор Краснодарского края Кондратьев ограничил выезд за пределы региона подчиненным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, согласно которому для руководящего состава администрации региона теперь ограничен выезд за его пределы. Об этом говорится на официальном сайте губернатора.

Как уточняется, документ распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов. Кондратьев подчеркнул, что в условиях современных вызовов власти должны работать в режиме повышенной готовности.

«Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края», — заявил губернатор, подчеркнув. что жители и гости края будут отдыхать, а руководство региона в это время должно обеспечивать их безопасность.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы поддержать высокую готовность системы управления в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования. Запрет действует для чиновников как на период отпусков, так и на внерабочее время. Исключения составят командировочные выезды.

Кроме того, распоряжение рекомендуется выполнять мэрам городов и главам районов региона, отмечается в сообщении.

Ранее российские депутаты предложили запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом. С такой инициативной выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.