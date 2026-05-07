Российским чиновникам захотели запретить владеть недвижимостью за рубежом

В Госдуме предложили запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

В Госдуме предложили запретить российским чиновникам владеть недвижимостью за границей. С такой инициативной выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, передает РИА Новости.

«Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения», — заявил парламентарий.

Он отметил, что люди, не желающие победы своей страны, являются «тихими коррупционерами». По словам Миронова, эти чиновники накопили капитал и подготовили «запасной аэродром» в виде дома или квартиры в другой стране. «Такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме нашли способ повысить доступность жилья в России. Депутаты предложили отдавать пять процентов пустующих квартир под социальное жилье.