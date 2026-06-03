Мужчина случайно отправил боссу сообщение посреди ночи и проснулся от неожиданного ответа

Пользователь Reddit с ником Jackwoodards рассказал, как по ошибке отправил голосовое сообщение не своему другу, как планировал, а начальнику. В нем мужчина в крайне нелестных тонах отозвался о своей работе.

«Было уже три часа ночи, но я все никак не укладывался спать после худшей рабочей недели в моей жизни, наполненной бесконечными дедлайнами, дышащим мне в затылок начальником и этими изматывающими двухчасовыми совещаниями, которые можно было бы заменить электронными письмами. Я записал лучшему другу голосовое сообщение, в котором высмеял абсолютно все: мой дурацкий кабинет, фальшивый корпоративный жаргон, то, как мой босс всегда присваивает себе мою работу, и то, что я в одном шаге от увольнения», — написал автор.

Однако во время отправки молодого человека подвели его «толстые пальцы». Он незаметно для себя ошибся строчкой и послал гневную исповедь о том, как сильно ненавидит работу, своему руководителю.

«Сегодня утром я проснулся от его ответа в 6:47. Он написал: "Та же история". Никаких объяснений. Никаких дальнейших действий. Ничего. Теперь я сижу за своим столом, делаю вид, что работаю, и внутренне умираю. Стоит ли мне поднять этот вопрос на нашей встрече один на один? Посмеяться над этим? Обновить резюме и начать искать работу в других местах? Или просто сменить имя и переехать в другую страну?» — задался вопросами мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как стал заложником собственной невнимательности. Устроившись на новую работу около полугода назад, он пропустил мимо ушей имя коллеги, с которым пересекается каждый день.